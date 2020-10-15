В Карелии предприимчивый подросток вывез на грузовом такси краденые чугунные ванны

В Кемском районе несовершеннолетний отвез краденые ванны и радиаторы до пункта сдачи металлолома на грузовом такси, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление о краже от местной жительницы. Неизвестный похитил принадлежащие женщине чугунные ванны и радиаторы. Ущерб превысил 6 500 рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен несовершеннолетний житель Кеми. По его словам, он заранее присмотрел лежащие неподалеку от частного жилого дома предметы. Подросток вызвал грузовое такси и отвез похищенное имущество в пункт сдачи металлолома. Полученные от продажи своей добычи деньги он потратил на собственные нужды.

Полицейские изъяли имущество, оно будет возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительнице Карелии пришлось платить за кутеж сына, укравшего кредитку.