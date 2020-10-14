Жительнице Карелии пришлось платить за кутеж сына, укравшего кредитку

В Костомукше подросток украл банковскую карту, находясь в гостях у своего друга.

Как пишут "Новости Костомукши", в городской мэрии состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было рассмотрено 10 материалов. Внимание членов комиссии привлёк один случай. Юноша пришёл в гости к другу и тайно похитил банковскую карту его отца. В течение дня парень пользовался ею по своему усмотрению: ни в чём себе не отказывая, покупал товары во всех магазинах и кафе в центре города. Обнаружив многочисленные списания денежных средств, отец друга заблокировал карту. Всего молодой человек успел потратить 1 800 рублей. Гасить долг сына пришлось маме.

Ранее сообщалось, что в Карелии подростку грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать наркотики.