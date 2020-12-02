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В Карелии предприниматель подделал документы для суда, чтобы не платить долги по зарплате

Новости. Общество
18:40, 03 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Директора частной организации оштрафовали за фальсифицировать доказательств, сообщили в прокуратуре Карелии.

Предприниматель был не согласен с решениями Пудожского районного суда, который потребовал взыскать с его фирмы долги по заработной плате и компенсацию морального вреда. Он обжаловал их в Верховном суде Карелии. При этом он приобщил к жалобам ненастоящие приказы об увольнении указанных трёх работников "задним числом" и по собственному желанию. А также предоставил другие подложные документы, подтверждающие якобы меньший период работы уволенных работников, что привело бы к уменьшению наложенного на предприятие штрафа.

Нарушение закона было выявлено участвовавшим в рассмотрении дела прокурором, по чьей инициативе и были возбуждены уголовные дела.

По результатам судебного рассмотрения, с учётом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее работодатель в Карелии обманом уволил беременную сотрудницу.

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