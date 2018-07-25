В Карелии предпринимателя обвинили в мошенничестве с налогами

В Сегеже будут судить предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве с НДС.

"По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 гг., путем обмана налогового органа похитил 170,8 тысячи рублей, предъявив к возмещению из бюджета Российской Федерации сумму налога на добавленную стоимость за услуги по заготовке древесины, которые его предприятию фактически не были оказаны", - сообщили в республиканской прокуратуре.

Действия бизнесмена квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

"В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный имущественный ущерб государству", - отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.