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В Карелии приглашенный на новоселье гость обокрал выпившего хозяина

Новости. Криминал
18:00, 30 Сентября 2021
фото: © pixabay.com / schuldnerhilfe

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Сотрудники уголовного розыска Прионежья нашли подозреваемого в краже, сообщили в МВД республики.

В полицию Прионежского района обратился 38-летний петрозаводчанин. Мужчина рассказал, что у него украли 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемого. Заявитель пригласил его отметить приобретение квартиры. Знакомые вместе распивали спиртное, а когда хозяин новой жилплощади уснул, гость похитил из его кармана 10 тысяч рублей. Часть средств потратил на такси до Петрозаводска, а всё что осталось — на спиртное и закуску.

Уголовное дело возбуждено о краже с причинением значительного ущерба.

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