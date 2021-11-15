В Карелии приюту для животных нужна помощь в новогодние праздники

Приют для животных в Олонце просит откликнуться тех, кто может помочь с обслуживанием животных в новогодние праздники.

Олонецкий приют для животных «Верные друзья» ищет добровольцев, готовых оказать помощь животным в период новогодних каникул. Об этом информирует паблик карельского правительства со ссылкой на сообщество приюта.

«С 27 декабря по 2 января с 12 до 22 часов олонецкому приюту понадобится помощь в уборке вольеров, прогулке, кормлении и приготовлении еды. А иногда необходимо просто прибить доску или поменять лампочку. Для всех найдётся работа, ведь сейчас в поддержке людей нуждаются 34 взрослые собаки», — говорится в сообщении.

В посте указаны контакты для желающих помочь животным. Добровольцам будут проставлены волонтерские часы, обещают в приюте.