В Карелии Прионежье прощается с погибшим на Донбассе земляком (ФОТО)

Командир отделения инженерно-саперного взвода Никита Ерошкин из села Деревянное погиб в ходе спецоперации на Украине.

Сегодня, 11 марта, в селе Деревянное Прионежского района десятки людей пришли проводить в последний путь своего земляка Никиту Ерошкина, погибшего при исполнении воинского долга на Донбассе.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что Никита Ерошкин служил по контракту и был командиром отделения инженерно-саперного взвода.

В минувший четверг, 10 марта, в поселке Летнереченский Беломорского района простились с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине.