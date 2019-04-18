В Карелии присяжные отправили убийцу за решетку на 8 лет

В Кондопожском городском суде впервые прошло заседание с участием присяжных.

На сайте суда появилась информация о завершении дела с участием присяжных заседателей.

В январе в суд поступило уголовное дело в отношении жителя Кондопоги, обвиняемого в убийстве.

В апреле с участием присяжных был вынесен обвинительный вердикт.

Суд приговорил мужчину к 8 годам в исправительной колонии строгого режима.