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В Карелии присяжные признали виновным обвиняемого в заказном убийстве предпринимателя

Новости. Криминал
11:33, 10 Июня 2022
фото: © Следственный комитет Российской Федерации

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Коллегия присяжных заседателей признала виновным Сергея Просянюка в организации убийства по найму.

В четверг, девятого июня, в Верховном суде Республики Карелия вердиктом коллегии присяжных заседателей житель Петрозаводска Сергей Просянюк был признан виновным в организации убийства предпринимателя Вячеслава Расторопова, совершённого в 2005 году. Об этом информирует Telegram-канал объединённой пресс-службы ВС Республики Карелия и УСД в Республике Карелия.

Сообщается, что после обсуждения последствий вердикта суд вынесет приговор в отношении Сергея Просянюка.

Как сообщалось ранее, убитый Вячеслав Расторопов являлся бывшим работодателем Сергея Просянюка. Фигурант дела не признал вину.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске, из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский, последние годы проживавший в Санкт-Петербурге. По версии карельского Следкома — и это подтвердилось в суде, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра» Сергея Просянюка, которого по ряду причин уволил Расторопов.

28 января Владислав Большанский был приговорен к 9 годам и 9 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.

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