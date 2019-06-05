Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
07:15, 05 Июня 2019

В Карелии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве женщины, задушенной и закопанной в снегу

Загрузка...

Присяжные заседатели признали двух жителей Петрозаводска виновными в зверском убийстве женщины, совершенном 10 лет назад.

Как сообщили в Следкоме Карелии, присяжные признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, двух жителей Петрозаводска.

Следствием и судом было установлено, что в 2009 году подсудимые решили совершить убийство жительницы Петрозаводска, чтобы завладеть ее квартирой на Древлянке. Для этого, под предлогом распития спиртных напитков, они на машине вывезли женщину за город, на второй километр дороги "Лососинное – Машезеро", где задушили ее же шарфом, а тело спрятали в лесном массиве в снегу.

В течение 9 лет убийство оставалось не раскрытым, и только в 2018 году злоумышленников удалось задержать.  

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчинам будет вынесен приговор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

04.06.2019 14:02
Капитал
Магия больших цифр не должна обманывать 2
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
Шандалович: Повышенная выплата к пенсии для тружеников села – вопрос справедливости
04.06.2019 12:17
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
03.06.2019 09:41
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Вся аналитика

Чтиво

04.06.2019 07:27
Без политики
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
Как правильно выбрать солнечные очки
31.05.2019 17:20
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»