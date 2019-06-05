В Карелии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве женщины, задушенной и закопанной в снегу

Присяжные заседатели признали двух жителей Петрозаводска виновными в зверском убийстве женщины, совершенном 10 лет назад.

Как сообщили в Следкоме Карелии, присяжные признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, двух жителей Петрозаводска.

Следствием и судом было установлено, что в 2009 году подсудимые решили совершить убийство жительницы Петрозаводска, чтобы завладеть ее квартирой на Древлянке. Для этого, под предлогом распития спиртных напитков, они на машине вывезли женщину за город, на второй километр дороги "Лососинное – Машезеро", где задушили ее же шарфом, а тело спрятали в лесном массиве в снегу.

В течение 9 лет убийство оставалось не раскрытым, и только в 2018 году злоумышленников удалось задержать.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчинам будет вынесен приговор.