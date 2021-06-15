В Карелии приставы ловили должников на дорогах

В Карелии приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и налоговиками.

10 июня сотрудники Пудожского отделения судебных приставов провели совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы. Целью рейда было выявление злостных неплательщиков. Об этом информирует пресс-служба карельского управления Федеральной службы судебных приставов.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД останавливали машины для проверки документов, а судебные приставы проверяли водителей по базе данных исполнительных производств на предмет наличия задолженности. Проверка велась на наличие всех видов задолженностей: налоги, алименты, неоплаченные кредиты, госпошлины, коммунальные платежи.

Было проверено 14 автолюбителей. Из них 4 водителя числились должниками по исполнительным производствам на общую сумму 200 тыс. рублей.

Должникам были вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю с целью погашения задолженности. В итоге совместного рейда должниками оплачено более 79 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии судебные приставы прекратили прием граждан из-за заражения сотрудников COVID-19.