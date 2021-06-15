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В Карелии приставы ловили должников на дорогах

Новости. Общество
11:26, 16 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

В Карелии приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и налоговиками.

10 июня сотрудники Пудожского отделения судебных приставов провели совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы. Целью рейда было выявление злостных неплательщиков. Об этом информирует пресс-служба карельского управления Федеральной службы судебных приставов.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД останавливали машины для проверки документов, а судебные приставы проверяли водителей по базе данных исполнительных производств на предмет наличия задолженности. Проверка велась на наличие всех видов задолженностей: налоги, алименты, неоплаченные кредиты, госпошлины, коммунальные платежи.

Было проверено 14 автолюбителей. Из них 4 водителя числились должниками по исполнительным производствам на общую сумму 200 тыс. рублей.

Должникам были вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю с целью погашения задолженности. В итоге совместного рейда должниками оплачено более 79 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии судебные приставы прекратили прием граждан из-за заражения сотрудников COVID-19.

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Комментарии

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User
2021-06-16 11:44:30
А "Невский пассаж" никак не могут. Наверно, некогда, когда все на дорогах?
кир
2021-06-16 11:35:47
Их куклы и тряпки, а нам пофиг, - сказал кот и пошёл спать.
Гость
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