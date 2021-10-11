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В Карелии приставы обязали мужчину вернуть электричество в коттеджный поселок

Новости. Общество
10:52, 11 Октября 2021
фото: © Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

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После вмешательства судебных приставов электричество было возвращено в восемь коттеджей.

В январе этого года в коттеджном поселке «Карельская деревня» в 8 домах пропало электричество. Причиной произошедшего явились неправомерные действия собственника электрических сетей. Возобновлять подачу электричества добровольно он отказался, отстаивать свои права жителям пришлось в суде. Об этом сообщает УФССП.

С марта по июнь приставам поступило 8 исполнительных производств с требованием запретить гражданину М. ограничивать переток электроэнергии через принадлежащие ему сети до поселка «Карельская деревня». В решении Петрозаводского горсуда содержалось требование обязать гражданина М. возобновить беспрепятственный переток электроэнергии до «Карельской деревни» и на устройства в домах взыскателей. 

Должник был ознакомлен с постановлениями о возбуждении исполнительных производств. Судебный пристав-исполнитель выезжал на место и установил, что электричество в домах взыскателей отсутствует. Должник от исполнения решения суда уклонялся.

В июле было направлено требование должнику об исполнении решения суда. В начале августа должник уведомил судебного пристава-исполнителя об исполнении требований и заявил ходатайство о проверке исполнения решения суда по возобновлению перетока электрической энергии. Сотрудник службы организовал выезд совместно со специалистом АО «ПСК» для проверки исполнения, однако на приемных устройствах взыскателей напряжение отсутствовало.

В сентябре судебный пристав-исполнитель привлек специалистов для проведения работ согласно заключению, вынесенному в июне текущего года. Должнику было направлено уведомление о проведении работ по исполнительным документам, а также требование об обеспечении доступа к объектам энергоснабжения.

7 октября работы по возобновлению перетока электроэнергии до поселка «Карельская деревня» проведены — свет вернулся во все коттеджи. Решение суда исполнено.

Расходы по оплате труда специалистов привлеченной организации в размере более 200 тыс. рублей будут взысканы с должника.

Ранее приставы в Карелии защитили должника от коллекторов, звонивших ему по 10 раз в день.

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Комментарии

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Виталий
2021-10-11 11:27:22
Скучная статья, почему не расписали тонкости этого дела?? Как люди мучились и последствия этого всего?? Ведь насколько мне известно отключили всех ещё зимой, когда на улице мороз был ????
Виталий
2021-10-11 11:24:53
М - Михеев !!! Тот ещё персонаж ????
Русский
2021-10-11 11:01:23
М - мазуровский ? :)
Виталий
2021-10-11 11:25:31
Русский, М - Михеев ????
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