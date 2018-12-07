10:10, 07 Декабря 2018
В Карелии приставы отобрали у неплательщика Ford Mondeo за долг в 780 тысяч рублей
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Приставы наложили арест на два автотранспортных средства должника, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
В отношении должника, накопившего долги в течение длительного времени на сумму без малого 780 тысяч рублей, возбуждено несколько исполнительных производств, которые объединены в сводное производство - в пользу налоговой инспекции, штрафы ГИБДД и пени.
Судебные приставы наложили арест на два его автотранспортных средства: легковой автомобиль Ford Mondeo и прицеп "Polar" и переместили их посредством эвакуатора на стоянку.
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