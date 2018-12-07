В Карелии приставы отобрали у неплательщика Ford Mondeo за долг в 780 тысяч рублей

Приставы наложили арест на два автотранспортных средства должника, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отношении должника, накопившего долги в течение длительного времени на сумму без малого 780 тысяч рублей, возбуждено несколько исполнительных производств, которые объединены в сводное производство - в пользу налоговой инспекции, штрафы ГИБДД и пени.

Судебные приставы наложили арест на два его автотранспортных средства: легковой автомобиль Ford Mondeo и прицеп "Polar" и переместили их посредством эвакуатора на стоянку.