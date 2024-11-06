В Карелии прививки от гриппа сделали почти 155 тысяч жителей

В республике продолжается кампания по вакцинации.

Почти 155 тысяч жителей Карелии уже сделали прививки против вирусов гриппа в этот эпидсезон, сообщил в личном профиле глава Минздрава республики Михаил Охлопков.



По его словам, кампания по вакцинации продолжается: прививочные кабинеты работают, вакцина есть.



Если вы еще не привились — сейчас для этого самое время. Особенно медики ждут на вакцинацию тех, у кого есть хронические заболевания, пожилых людей, граждан, сталкивающихся по работе с большим количеством контактов

— написал министр.



Михаил Охлопков подчеркнул, что иммунитет против вирусов сформируется не сразу, а только через две недели.