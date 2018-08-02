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Новости. Криминал
11:00, 02 Августа 2018

В Карелии продавец и оператор магазина получили срок за крупное хищение

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Сотрудники похитили из кассы предприятия 260 тысяч рублей.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, прокуратура Медвежьегорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников магазина, в период с апреля по ноябрь 2017 года похитивших из кассы 260 тысяч рублей.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что продавец-консультант, испытывая материальные трудности, придумал схему хищения, по которой главная роль отводилась сотруднице магазина, работающей оператором.

Продавец оформлял от имени вымышленных покупателей заявления о возврате различного товара в магазин, без фактического его возврата, а затем передавал документы по возврату товара сообщнице. Оператор, подменяя кассира-операциониста в обеденное время, изымала из кассы денежные средства.

Недостача была выявлена во время очередной ревизии.

В настоящее время сообщники уже вернули магазину более половины похищенной суммы.

Суд назначил подсудимым наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев и 2 года 7 месяцев соответственно, с испытательным сроком 3 года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей организации о взыскании с осужденных оставшейся части ущерба.

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