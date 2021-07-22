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В Карелии продавцов опасными овощами оштрафовали на 320 тысяч рублей

Новости. Общество
18:00, 26 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Управление Роспотребнадзора по Карелии арестовало три партии плодоовощной продукции сомнительного качества.

По сообщению ведомства, специалисты Управления за второй квартал 2021 года проверили 23 торговые точки, торгующие в республике овощами и фруктами. Нарушения нашли в 6-ти магазинах.

К основным нарушениям, выявленным в ходе проверок, относится наличие в продаже обезличенной продукции, отсутствие документов, подтверждающих её происхождение, отсутствие контроля за условиями хранения.

По результатам проверок под арест попали три партии овощей и фруктов весом в 7,5 кг. Наушители были оштрафованы на 320 тысяч рублей.

Управлением продолжаются мероприятия по контролю за качеством и безопасностью плодоовощной продукции.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии арестовал 10 партий сомнительной молочки.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-26 19:09:40
Загорелость - не расизм. При наличии кассового аппарата
Изя
2021-07-26 18:38:03
" сомнительной молочники "
Если совмневаетесь то молиться надо ))) Сомневаешься , не обгоняй и т.д )) :)
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