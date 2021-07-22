В Карелии продавцов опасными овощами оштрафовали на 320 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Карелии арестовало три партии плодоовощной продукции сомнительного качества.

По сообщению ведомства, специалисты Управления за второй квартал 2021 года проверили 23 торговые точки, торгующие в республике овощами и фруктами. Нарушения нашли в 6-ти магазинах.

К основным нарушениям, выявленным в ходе проверок, относится наличие в продаже обезличенной продукции, отсутствие документов, подтверждающих её происхождение, отсутствие контроля за условиями хранения.

По результатам проверок под арест попали три партии овощей и фруктов весом в 7,5 кг. Наушители были оштрафованы на 320 тысяч рублей.

Управлением продолжаются мероприятия по контролю за качеством и безопасностью плодоовощной продукции.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии арестовал 10 партий сомнительной молочки.