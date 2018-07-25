В Карелии продолжает расти число заболевших корью

В Олонецком районе диагноз подтвержден у 17 больных, из них 5 детей, сообщает управление Роспотребнадзора Карелии.

По данным карельского Роспотребнадзора, с 5 июля по 24 июля в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 30 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в том числе 6 детей до 17 лет.

Из них в вирусологической лаборатории института Санкт-Петербурга по состоянию на 24 июля диагноз подтвержден у 17 больных (из них 5 детей), у 3 человек результат отрицательный (взрослые).

На госпитализации в Республиканской инфекционной больнице находятся 5 человек.

Управлением организован комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий, осуществляется контроль за их проведением, в том числе за вакцинацией контактных в очагах. Всего привито 1434 человека.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Речь шла о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет, но лабораторно диагноз подтвержден был только у девяти человек.

Чем опасна корь и как распознать заболевание, читайте здесь.