Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет

По сравнению с прошедшей неделей число больных ковидом выросло почти на 20%.

По данным Роспотребнадзора, в Карелии на 5 сентября диагноз Covid-19 был подтвержден у 145 208 человек. Из них дети до 17 лет составили 13,2%, а пожилые люди старше 65 лет — 16,6%.

За неделю число заболевших коронавирусом вновь выросло. Всего было зафиксировано 2 167 случаев, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 19,1%.

В целом рост числа заболевших в республике был отмечен во всех возрастных группах.