В Карелии продолжается подъем заболеваемости ОРВИ

За последнюю неделю рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии составил 8,6%, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5458 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 13,8%. Превышение произошло за счет взрослого населения возрасте от 15 лет и старше (+79,3%). Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога в возрасте 0-2 года (-31,5%), 3-6 лет (-31,5%), 7-14 лет (-24,7%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 8,6% - на 433 случая.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Лахдепохском районе (+9,2%) и Костомукше (+4,7%).

В Петрозаводске за 44-ю неделю зарегистрирован 2961 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 7,7%. Однако в возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог (+40,0%). Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года ниже на 61,3%, 3-6 лет – на 44,4%, 7-14 лет - на 34,1%). За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выросла на 6,3% (+177 случаев).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин отправлены 8 классов в школах №№2, 3, 11, 36, 46 и лицее №1 в Перозаводске.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 12 прочих респираторных вирусов (1 РС вирус, 11 риновирусов).

В больницу с диагнозом ОРВИ за неделю попали 64 человека.

Напомним, неделю назад в Карелии было зарегистрировано 5025 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.