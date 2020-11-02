Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двое взрослых и маленький ребенок госпитализированы с места аварии в Петрозаводске 2
02.11.2020 10:06
Сразу четыре автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии (ФОТО) 2
02.11.2020 20:17
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО) 1
02.11.2020 10:28
Непогода обрушится на Карелию 3
02.11.2020 13:41
Три человека погибли ночью в страшной аварии в Петрозаводске
02.11.2020 09:38
За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека
02.11.2020 08:38

В Карелии продолжается подъем заболеваемости ОРВИ

Новости. Общество
07:15, 03 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Hrecheniuk Oleksii
Загрузка...

За последнюю неделю рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Карелии составил 8,6%, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5458 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 13,8%. Превышение произошло за счет взрослого населения  возрасте от 15 лет и старше (+79,3%). Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога в возрасте 0-2 года (-31,5%), 3-6 лет (-31,5%), 7-14 лет (-24,7%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 8,6%  - на 433 случая.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Лахдепохском районе (+9,2%) и Костомукше (+4,7%).

В Петрозаводске за 44-ю неделю зарегистрирован 2961 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 7,7%. Однако в возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог (+40,0%). Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года ниже на 61,3%, 3-6 лет – на 44,4%, 7-14 лет - на 34,1%). За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выросла на 6,3% (+177 случаев).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин отправлены 8 классов в школах №№2, 3, 11, 36, 46 и лицее №1 в Перозаводске.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 12 прочих респираторных вирусов (1 РС вирус, 11 риновирусов).

В больницу с диагнозом ОРВИ за неделю попали 64 человека.

Напомним, неделю назад в Карелии было зарегистрировано 5025 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
02.11.2020, 16:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
27.10.2020, 09:19
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»