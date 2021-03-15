Весна продолжается в Карелии: прогноз погоды на 17 марта

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на среду.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -2, -7°С, по северным районам может опуститься до -8, -13°С, днем +2, -3°С, на севере местами до -8°С.