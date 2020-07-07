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В Карелии продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий

Новости. Общество
18:00, 07 Июля 2020
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К 1 июля в республике полностью завершены работы на 4 дворовых и 13 общественных территориях, сообщили в правительстве Карелии.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в республике активно ведутся работы по благоустройству. Так, в  поселке  Новая Вилга Прионежского района подрядные организации приводят в порядок две общественные территории. В центре поселка вторую жизнь получит большая клумба, которая долгое время стояла в запустении. Здесь уже завершен монтаж бордюров, устроен газон, установлены декоративные фонари. Для создания круглогодичного арт-объекта высадят деревья и кустарники – туи, барбарисы, можжевельник, краснолистные клены, горные сосны. Голубую ель, которая также украсит клумбу, к празднованию Нового года будут подсвечивать, рассказали в местной администрации.

Благоустройство также проводят в общественном пространстве ПаркВилль. В этом году здесь установят 11 опор уличного освещения (1 этап) и частично оборудуют  дорожки.

В Пудоже благоустраивают две зеленые зоны. В сквере на улице К. Маркса, где проходят самые знаковые культурные события города, в прошлом году уже обустроили дорожки, тротуары, газоны, установили урны и скамейки. Этим летом местная подрядная организация завершит монтаж фонарей. Вместо трех, которые освещали сквер ранее, к завершению проекта здесь появятся 15 новых светильников. Рабочие также сделают тротуары, пешеходные дорожки, установят дополнительные урны и скамейки, проведут озеленение территории – высадят газонную траву и голубые ели.

Парк на улице Горького комплексно обновляют сразу по трем проектам. В рамках акции "Сад памяти" здесь к юбилею Победы высадили 100 кедров и 10 голубых елей. По нацпроекту проведена очистка территории от пней, лишних кустарников и деревьев.

В карельской столице подрядчик приступил к работам в Новодревлянском сквере. Помимо установки уличного освещения и обустройства центральной аллеи здесь появится площадка для дрессировки собак.

Всего в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году благоустроят 124 дворовых и 71 общественной территорий.

Напомним, заявки на благоустройство дворов в Петрозаводске в 2021 году принимаются до 1 сентября.

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