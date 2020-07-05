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Заявки на благоустройство дворов в Петрозаводске в 2021 году принимаются до 1 сентября

Новости. Общество
14:59, 05 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Победителей конкурса среди участников программы "Комфортная городская среда" в столице Карелии назовут в октябре.

Администрация города напоминает об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Для участия в конкурсном отборе на следующий год рассматриваются заявки, представленные в мэрию не позднее 1 сентября нынешнего года. Проекты на рассмотрение общественной комиссии представляются администрацией не позднее 5 октября текущего года. Далее общественная комиссия в срок до 10 октября определит победителей конкурса.

"В связи с этим администрация обращает внимание управляющих компаний и ТСЖ: заявки (с документами), представленные до 1 сентября 2020 года будут рассматриваться на участие в 2021 году. Документы, представленные после этого срока, будут рассматриваться на участие в 2022 году", - сообщили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска оценила качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Антонова, который был отремонтирован один из первых по программе "Комфортная городская среда".

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Комментарии

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новый
2020-07-05 16:41:32
Владельцы кредитных кастрюль одобряют асфальтирование дворовых территорий.
Сема
2020-07-05 16:33:16
До смешного доходит, а дворы ,которые не попадут в "программу" не Петрозаводские что ли, сначала думал это шутка такая, ведь при "застое" ,в 60-70 ые годы, все дворы были с асфальтом и убраны, нынче что? Дворы стали "нужные" и "не нужные"....
Может всё же шутка?
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