Заявки на благоустройство дворов в Петрозаводске в 2021 году принимаются до 1 сентября

Победителей конкурса среди участников программы "Комфортная городская среда" в столице Карелии назовут в октябре.

Администрация города напоминает об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Для участия в конкурсном отборе на следующий год рассматриваются заявки, представленные в мэрию не позднее 1 сентября нынешнего года. Проекты на рассмотрение общественной комиссии представляются администрацией не позднее 5 октября текущего года. Далее общественная комиссия в срок до 10 октября определит победителей конкурса.

"В связи с этим администрация обращает внимание управляющих компаний и ТСЖ: заявки (с документами), представленные до 1 сентября 2020 года будут рассматриваться на участие в 2021 году. Документы, представленные после этого срока, будут рассматриваться на участие в 2022 году", - сообщили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска оценила качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Антонова, который был отремонтирован один из первых по программе "Комфортная городская среда".