В Карелии проиндексируют выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет гражданам, которые подали заявление до 1 июня 2022 года

Решение изменить законодательство в пользу жителей принял Артур Парфенчиков.

Центр социальной работы Республики Карелия в беззаявительном порядке произведет перерасчет выплаты за июнь, июль и август текущего года и направит доплату получателям до 26 августа.

В связи с увеличением на 10% величины прожиточного минимума на душу населения по основным группам — трудоспособные граждане, пенсионеры и дети — с 1 июня 2022 года в Карелии увеличились размеры отдельных выплат при подаче заявления.

Действующим законодательством перерасчет размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет для граждан, подавших заявление до 1 июня, не предусмотрен.

Однако по итогам обращения на федеральный уровень, учитывая исключительность ситуации, когда величина прожиточного минимума в 2022 году была увеличена дважды, Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым принято решение о внесении изменений в региональное законодательство. Таким образом, право на индексацию выплаты появилось и у граждан, которые подали заявление до 1 июня 2022 года.

Центром социальной работы Республики Карелия в беззаявительном порядке будет осуществлен перерасчет выплаты за июнь, июль и август текущего года, доплата за указанный период будет осуществлена и направлена получателям до 26 августа 2022 года.

Дополнительную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми можно узнать, задав вопрос в группу «ВКонтакте» Центра.