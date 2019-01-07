В Карелии произошел пожар в частном доме

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Спасатели ликвидировали возгорание в частной постройке в Лоухском районе.
Шестого января в 17:38 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 12 человек и трех единиц техники привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Лоухский район, пгт. Чупа, ул. Приморская. Об этом сообщают в МЧС по Карелии.
В 18:50 пожар был ликвидирован. Строение значительно повреждено огнем. Погибших и пострадавших нет.
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