В Карелии произошло 11 лесных пожаров

Общая площадь пожаров составила более 55 гектаров, сообщили в Минприроды Карелии.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 11 лесных пожаров. В прошлом году за аналогичный период произошло всего шесть пожаров.

Предварительные причины пожаров: переход огня с земель сельхозназначения(2), местное население (5), переход огня с полосы отвода железной дороги (4).

Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда в Карелии проводит АУ РК "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов".

Напомним, 11 мая в Лахденпохском районе сгорело около 40 га леса рядом с железной дорогой. Предварительная причина – загорание от искр тепловоза в полосе отвода железной дороги.