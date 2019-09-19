В Карелии произошло два пожара в дачных домах

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Пожары произошли в поселке Заречный и в Сегежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В среду, 18 сентября, в 19.37 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в районе 10-го шлюза Беломорско-Балтийского канала на ул. Скалистой. В 20.30 пожар ликвидирован.
Дом сгорел.
Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи.
19 сентября в 4.23 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Заречный на ул. Строителей. В 4.42 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения составила 5 кв м.
Причина – аварийный режим работы электрооборудования.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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