В Карелии произошло два пожара в дачных домах

Пожары произошли в поселке Заречный и в Сегежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 18 сентября, в 19.37 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в районе 10-го шлюза Беломорско-Балтийского канала на ул. Скалистой. В 20.30 пожар ликвидирован.



Дом сгорел.



Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи.



19 сентября в 4.23 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Заречный на ул. Строителей. В 4.42 пожар ликвидирован.



Площадь повреждения составила 5 кв м.



Причина – аварийный режим работы электрооборудования.



Погибших и пострадавших нет.



Виновные, ущерб устанавливаются.