В Карелии произошло групповое ДТП

Авария произошла в Костомукше утром 12 марта, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 8.00 в Костомукше у дома №13 по ул. Снежной водитель автомобиля Volkswagen Sharan совершила столкновение с автомобилем Audi А6, который при повороте налево остановился в попутном направлении, чтобы пропустить движущиеся во встречном направлении автомобили.

Следуя в попутном направлении за автомобилем Volkswagen, водитель автомобиля Renault Logan совершила с ним столкновение.

В результате ДТП травмы получила 32-летняя водитель автомобиля Audi, ей назначено амбулаторное лечение.