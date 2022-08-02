В Карелии пройдет фестиваль «Балашовское лето»

В Кондопожском районе соберутся почитатели творчества Дмитрия Балашова.
Как рассказали в министерстве национальной и региональной политики Карелии, 26-27 августа в республике пройдет фестиваль «Балашовское лето».
Фестиваль соберет участников, друзей, родственников писателя Дмитрия Балашова в Кондопожском районе, где пройдут семинар «Балашовский треугольник», творческая программа «Магнит Чеболакши», а также состоится открытие памятного знака.
Балашов - известный писатель-историк, ученый, общественный деятель. Жил и работал в Карелии в 1960-1983 годах, где написал шесть исторических романов.
Ранее сообщалось, писатель из Карелии Новиков совершил вояж к белым медведям и моржам.
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