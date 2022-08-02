В Карелии пройдет фестиваль «Балашовское лето»

В Кондопожском районе соберутся почитатели творчества Дмитрия Балашова.

Как рассказали в министерстве национальной и региональной политики Карелии, 26-27 августа в республике пройдет фестиваль «Балашовское лето».

Фестиваль соберет участников, друзей, родственников писателя Дмитрия Балашова в Кондопожском районе, где пройдут семинар «Балашовский треугольник», творческая программа «Магнит Чеболакши», а также состоится открытие памятного знака.

Балашов - известный писатель-историк, ученый, общественный деятель. Жил и работал в Карелии в 1960-1983 годах, где написал шесть исторических романов.

Ранее сообщалось, писатель из Карелии Новиков совершил вояж к белым медведям и моржам.