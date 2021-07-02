В Карелии пройдет фестиваль органной музыки GRANDE ORGUE

Традиционный фестиваль органной музыки соберет виртуозов в Кондопоге с 9 по 11 июля, рассказали в правительстве Карелии.

В кондопожском Дворце искусств с 9 по 11 июня состоится VI Международный фестиваль органной музыки GRANDE ORGUE, который объединит музыкальные традиции Запада и Востока.

Зрителям фестиваля предстоит услышать курай и гитару, саксофон и сопрано. Разумеется, выступят перед кондопожанами и гостями фестиваля виртуозы органной музыки. Выступления будут сопровождаться индивидуальным световым оформлением

Организацию и художественное руководство фестиваля осуществляет супружеская пара органистов — Денис Маханьков и Дина Ихина.

GRANDE ORGUE пройдет в соответствии с действующими в республике ограничениями: не более 75% зрителей, и конечно, обязательно использование масок.

Подробнее о фестивале можно узнать на странице правительства Республики Карелия.