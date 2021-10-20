В Карелии пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения жилищных прав детей-сирот

Прокуратура республики проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, прокуратура Республики Карелия с 10 до 12 часов 26 октября 2021 года проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, относящихся и ранее относившихся к данной категории.

На вопросы граждан ответит исполняющая обязанности старшего помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Хазова Екатерина Ялмарьевна.

Телефон «горячей линии» — 8 (8142) 354-593.