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Новости. Культура
18:40, 24 Июня 2019
фото: Pixabay

В Карелии пройдет международный фестиваль органной музыки

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В Кондопоге выступят лучшие музыканты из Германии, Армении и США, Беларуси, России, сообщили в Минкультуры Карелии.

С 4 по 7 июля в Карелии пройдет V Международный фестиваль органной музыки Grande Orgue. 

Юбилейный фестиваль Grande Orgue посвящен центральной фигуре органного искусства – великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. За четыре дня прозвучат четыре эксклюзивные программы: "Вокруг Баха" – сольный концерт органиста из Армении и США Тиграна Буниатяна, гала-концерт "Органная ночь" и "Вселенная Бах".

Украшением вечера станет необычное сочетание органа и редкого струнного ударного музыкального инструмента – цимбалы – в исполнении специального гостя из Беларуси – Татьяны Глотовой.

5 июля традиционный сольный концерт фестиваля исполнит органист из Армении и США – лауреат международных конкурсов Тигран Буниатян. В программе – яркие произведения французских, немецких композиторов и армянская духовная музыка.

Заключительный гала-концерт фестиваля 7 июля получил всеобъемлющее название – "Вселенная Бах". В исполнении специального гостя из Германии Анны Шамнэ, а также органистов из Санкт-Петербурга и Кондопоги прозвучат шедевры органного творчества композитора, знаменитая Токката и фуга ре-минор и вокальные арии.

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