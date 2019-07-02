В Карелии пройдет Международный слет друзей заповедных островов

С 23 по 27 сентября в Карелии пройдет массовое эколого-просветительское мероприятие с участием регионов РФ, стран СНГ и Финляндии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Задачи слета – содействие формированию экологической культуры, патриотического и нравственного воспитания детей и юношества, развитию межрегионального, российского и международного сотрудничества, обмену информацией и опытом между детскими и юношескими общественными организациями, инициативными группами, деятельность которых направлена на сохранение природного и культурного наследия.



Участниками слета станут школьники 14-17 лет, студенты вузов, лидеры клубов друзей особо охраняемых природных территорий России, дружин охраны природы, представители студенческих клубов друзей заповедных территорий зарубежных стран, а также взрослые – специалисты заповедников/парков, педагоги, руководители детских и молодежных объединений. Общее число участников слёта – 300 человек.

Программой предусмотрены лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, экскурсии, выставки, ярмарки, презентации, круглые столы, дискуссии, концерты, конкурсы, квесты, игры, флешмобы, акции.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте ЭкоЦентра "Заповедники".