В Карелии пройдет очередной день единого приема граждан

Пришедшие на предыдущий прием граждане добились результатов: детей зачислили в школу, жителей аварийных домов переселили.

День единого приема граждан вновь пройдет в Карелии завтра, 3 марта, с 11 часов до 18 часов. Глава республики Артур Парфенчиков и ряд членов правительства проведут прием жителей в Петрозаводске. Также представители власти выедут в районы Карелии.

Как показал опыт прошлого года, эта инициатива Главы Республики Артура Парфенчикова востребована населением: за три приема, которые были проведены в течение прошлого года к главе, его заместителям, руководителям республиканских органов власти обратились 1293 человека.

Спектр вопросов обширен: от состояния дорог и реализации программы капремонта до качества медицинского обслуживания и выделения земельных участков. Приходят граждане и со своими инициативами по улучшению жизни своего поселка или города. По целому ряду обращений были приняты положительные решения.

Так, после обращения петрозаводчанки с просьбой о выделении мест в школе рядом с домом, ее несовершеннолетние дети с 1 сентября были зачислены в школу с углубленным изучением предметов; а жительницу Кеми переселили из аварийного дома.

Кроме проблем личного характера, решались и общественно значимые вопросы. Благодаря обращению к главе республики поддержан проект велодвижения в Петрозаводске – общественникам удалось добиться надлежащего состояния территорий и велодорожек в зимнее время. Также после обращения было оказано содействие в проведении эко-арт фестиваля "Белый шум" в Чупе.

Артур Парфенчиков вновь пообещал, что прием пройдет "до последнего посетителя".

С 14 по 16 февраля осуществлялась предварительная запись. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся.