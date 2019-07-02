В Карелии пройдут памятные акции к 80-летию Зимней войны

Участники проекта "Незнаменитая война. Уроки мира" представят театрализованную лекцию-диспут о советско-финляндском военном конфликте 1939-1940 годов.

В Карелии стартовал проект "Незнаменитая война. Уроки мира", посвященный советско-финляндской войне 1939-1940 гг., которую в соседней стране называют Зимней. Его инициатором выступила автономная некоммерческая организация "Центр развития социального туризма", а финансовую поддержку карельским общественникам оказал Фонд президентских грантов.

Как сообщил руководитель проекта Дмитрий Бобров, с сентября 2019 года по март 2020 года в Карелии пройдут самые разные памятные акции – от традиционной уборки территории и возложения венков к мемориалу "Крест скорби" в Питкярантском районе до показа новой театрализованной лекции-диспута. В формате "белое/черное" участники постановки в образах исторических персонажей представят российский и финский взгляд на предпосылки, ход и итоги Зимней войны.

Студенты Петрозаводского государственного университета и школьники побывают на выездных лекциях и уроках в тематических экспозициях Питкярантского музея и музейного комплекса "Гора филина". У мемориала "Крест скорби" появятся знаки туристской навигации и информационные стенды. Историки, работники музеев, исследователи и "поисковики" выступят в радиоэфире с циклом лекций и передач о советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Кроме того, специалисты в сфере туризма подготовят специальные экскурсии на тему Зимней войны.