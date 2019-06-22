В Карелии пройдут соревнования по рафтингу

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С 28 июня по 1 июля на реке Шуя в местечке Сойважпорог состоится первенство России по рафтингу, сообщили в Минспорта Карелии.
Участие в первенстве примут юноши в возрасте до 16 лет.
Председатель Федерации рафтинга Карелии Галина Степанова отметила, что река Шуя отлично подходит для детей, поэтому соревнования в Карелии пользуются большой популярностью.
На Первенство России уже заявились команды из Белгордской, Липецкой, Московской области, Алтайского края, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Предполагаемое количество участников – 130 человек. В каждом экипаже по 6 спортсменов.
В программу войдут состязания в дисциплинах "Квалификация", "Параллельный спринт", "Слалом", "Многоборье" и "Длинная гонка".
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