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В Карелии прокуратура снова предостерегает жителей Карелии от участия в акциях протеста

Новости. Общество
11:30, 20 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Карельская прокуратура выступила с очередным обращением к жителям республики накануне общероссийской акции протеста 23 февраля.

Прокуратура отрегировала на информацию о протестных акциях, запланированных на 23 февраля.

В сети Интернет, в том числе в соцсетях, распространяются сообщения, призывающие к участию 23 февраля в публичных мероприятиях, говорится на сайте прокуратуры.

По информации надзорного органа, мэрия Петрозаводска в одном случае направила организатору акции предложения о проведении мероприятия в специально отведенном месте. Он якобы оставил их без ответа. В другом случае организатору предложили устранить нарушения, допущенные при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия.

"Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации",  - заявили в прокуратуре.

Напомним, 23 февраля в Петрозаводске состоится встреча с депутатом Заксобрания Карелии, лидером КПРФ Евгением Ульяновым, на которую он пригласил руководство республики и города.

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Комментарии

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Off
2021-02-20 12:18:54
Прокуратура...пора подгузникаии запасаться, везде бунт ищете. Как вы будете отделять " правильных " от "не правильных"? Насколько я знаю, , в этот день запланированы массовые мероприятия.
театральный критик
2021-02-20 11:56:35
Да какие там протесты. Сдулись все эти клоуны. Максимум полтора протестуна плакатиками на пеньке потрясут, пополнят бюджет своими штрафами :)
Гость
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