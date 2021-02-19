В Карелии прокуратура снова предостерегает жителей Карелии от участия в акциях протеста

Карельская прокуратура выступила с очередным обращением к жителям республики накануне общероссийской акции протеста 23 февраля.

Прокуратура отрегировала на информацию о протестных акциях, запланированных на 23 февраля.

В сети Интернет, в том числе в соцсетях, распространяются сообщения, призывающие к участию 23 февраля в публичных мероприятиях, говорится на сайте прокуратуры.

По информации надзорного органа, мэрия Петрозаводска в одном случае направила организатору акции предложения о проведении мероприятия в специально отведенном месте. Он якобы оставил их без ответа. В другом случае организатору предложили устранить нарушения, допущенные при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия.

"Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.

Напомним, 23 февраля в Петрозаводске состоится встреча с депутатом Заксобрания Карелии, лидером КПРФ Евгением Ульяновым, на которую он пригласил руководство республики и города.