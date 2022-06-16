В Карелии прокуратура запросила 18 лет колонии для обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена

Гособвинитель попросил суд назначить не признающему свою вину Сергею Просянюку 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сегодня, 21 июня, в Верховном суде Карелии под председательством Никиты Гадючко состоялись прения сторон по резонансному уголовному делу 59-летнего жителя Петрозаводска Сергея Просянюка. Следком Карелии обвиняет его в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова. Как ранее мы сообщали, 9 июня все восемь присяжных заседателей признали Сергея Просянюка виновным в совершении этого преступления, и теперь судье предстоит вынести ему приговор.

После завершения прений сторон гособвинитель, представитель прокуратуры республики Сергей Скворцов попросил суд назначить не признающему свою вину Просянюку 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А ранее адвокат Алексей Соловьев, представляющий интересы признанного потерпевшим сына Расторопова Эдуарда, попросил взыскать в его пользу с Просянюка 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Защищает Просянюка адвокат по назначению Юрий Петровский. Оглашение приговора запланировано на 22 июня.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске, из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский, последние годы проживавший в Санкт-Петербурге. По версии карельского Следкома — и это подтвердилось в суде, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра» Сергея Просянюка, которого по ряду причин уволил Расторопов.

28 января Владислав Большанский был приговорен к 9 годам и 9 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.