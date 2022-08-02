В Карелии пропал 27-летний мужчина

Волонтеры просят помощи в поисках петрозаводчанина, пропавшего 11 августа.
По сообщению поискового отряда «ЛизаАлерт», пропал 27-летний Максим Р. С 11 августа местонахождение петрозаводчанина неизвестно.
Приметы: рост 187 см, спортивного телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.
Был одет: голубая водолазка, темно-серая футболка, темно-синие джинсы или серые спортивные штаны, черные кроссовки.
С собой: черная маленькая сумка через плечо.
Ранее в Петрозаводске пропала женщина.
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