В Карелии прошел молодежный фестиваль остросоциальных театров

На карельском молодежном фестивале остросоциальных театров победила мастерская из Муезерского района.

Театральная мастерская Суккозерской школы победила на Республиканском молодёжном фестивале-конкурсе остросоциальных театров «Слышишь?», завоевав Гран-при. Об этом сообщила администрация Муезерского района.

Фестиваль, который проходил в Петрозаводске с 29 ноября по 1 декабря, собрал талантливых ребят со всей республики.

«Выступление театральной мастерской „Крылья“ запомнилось жюри и зрителям, принеся коллективу заслуженную победу и признание», — отметили специалисты администрации, поздравив ребят и их руководителя с победой.