В Карелии просят помочь погорельцам, лишившемся всего в страшном пожаре в Петрозаводске

В Карелии собирают вещи семье, лишившейся всего в результате пожара в Соломенном.

Жительница Карелии собирает вещи для помощи семьи, пострадавшей в результате пожара на улице Мебельная в Соломенном.

«Никогда не писала таких постов. Но очень прошу помочь семье.

Одежда женская р.54-56, размер обуви 38, /60-62, размер обуви 39; мужская одежда рост 185, размер обуви 43; бытовую технику», — написала автор обращения.

О том, куда обращаться с вещами, женщина написала на своей странице в соцсети.

Напомним, серьезный пожар произошел в доме на улице Мебельная в Соломенном 28 февраля. Люди не пострадали, но дом был почти полностью охвачен огнем — в нем частично обрушилась кровля.