В Карелии просят помочь погорельцам, лишившемся всего в страшном пожаре в Петрозаводске

В Карелии собирают вещи семье, лишившейся всего в результате пожара в Соломенном.
Жительница Карелии собирает вещи для помощи семьи, пострадавшей в результате пожара на улице Мебельная в Соломенном.
«Никогда не писала таких постов. Но очень прошу помочь семье.
Одежда женская р.54-56, размер обуви 38, /60-62, размер обуви 39; мужская одежда рост 185, размер обуви 43; бытовую технику», — написала автор обращения.
О том, куда обращаться с вещами, женщина написала на своей странице в соцсети.
Напомним, серьезный пожар произошел в доме на улице Мебельная в Соломенном 28 февраля. Люди не пострадали, но дом был почти полностью охвачен огнем — в нем частично обрушилась кровля.
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