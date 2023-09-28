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В Карелии простились с бойцом, погибшим в ходе спецоперации

Новости. Общество
09:10, 03 Октября 2023
фото: © Лахденпохский район / ВК

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В поселке Куркиеки Лахденпохского района простились с рядовым контрактной службы Виктором Серецким.

В поселке Куркиеки Лахденпохского района простились с рядовым контрактной службы Виктором Ришардовичем Серецким. Об этом рассказали власти района.

Виктор погиб 19 сентября, выполняя свой воинский долг на Украине на территории специальной военной операции.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Виктор Серецкий был представлен к высокой награде — Ордену Мужества (посмертно).

Со словами соболезнования к родным и близким, благодарностью за воинский подвиг героя обратились заместитель Минмущества республики Д. В. Кипрушев, депутат Заксобрания Карелии Т. В. Тишкова, военный комиссар  Сортавалы и Лахденпохского района Р. В. Поляков, глава администрации района О. Н. Жесткова, председатель Совета Куркиекского сельского поселения Н. Н. Киевский.

«Сегодня наши воины выполняют священный долг перед Родиной. Солдаты и офицеры проявляют героизм, выбрав путь служения Родине и народу. Они — пример безграничного патриотизма, мужества, отваги, совести и чести, верности присяге для всех, особенно для молодых ребят, которые только готовятся стать защитниками Отечества», — написали в официальном паблике района.

Искренние слова благодарности за воспитание настоящего защитника Отечества и соболезнования родителям - Галине Николаевне и Ришарду Анатольевичу, а также жене Анастасии Владимировне, детям, родным и близким, друзьям и землякам Виктора.

В память о герое была объявлена минута молчания.

Похоронили Виктора Серецкого под траурные залпы.

Вечная слава Герою! - написали в соцсети.

Ранее  глава Карелии сообщил о троих погибших в ходе спецоперации троих жителях республики.

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