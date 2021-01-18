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В Карелии простятся с погибшим в поселке Хелюля мальчиком

Новости. Общество
09:39, 19 Января 2021
фото: pixabay.com / pixel2013
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Сегодня состоится прощание с шестилетним Филиппом М., чье тело после долгих поисков обнаружили водолазы.

Об этом сообщается в группе памяти погибшего ребенка в социальной сети.

"Сегодня мы провожаем нашего Филю в последний путь", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 января водолазы из отряда "ДобротворецЪ" подняли со дна реки Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района тело 6-летнего Филиппа М., пропавшего 28 декабря.

По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп М., проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

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