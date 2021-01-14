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Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Новости. Происшествия
13:35, 15 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Водолазная группа "ДобротворецЪ"/vk.com/divers.dobrotvorec
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Тело 6-летнего Филиппа, пропавшего в поселке Карелии перед Новым годом, найдено в реке.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сегодня, 15 января, водолазы из отряда "ДобротворецЪ" подняли со дна реки Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района тело 6-летнего Филиппа Мельника, пропавшего 28 декабря.

Напомним, по версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Водолазы-добровольцы, несмотря на лютые морозы, не останавливали поиски мальчика, и в результате нашли его.

Родным погибшего ребенка выражают соболезнования.
Всем, кто помогал искать Филиппа, низкий поклон и благодарность.

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Комментарии

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Андрей
2021-01-15 13:52:37
Соболезную...
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