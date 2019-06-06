В Карелии проводится опрос о переобучении предпенсионеров

Управление труда и занятости Карелии решило провести опрос руководителей предприятий и других организаций республики, нужна ли переподготовка их работникам предпенсионного возраста.

Главный вопрос, адресованный работодателям – нуждаются ли они в профессиональном переобучении, дополнительном профессиональном образовании работников предпенсионного возраста.

Анкетирования проводится до 5 июля.

На основании результатов опроса будут сформированы предложения Управления по организации такого переобучения за счет бюджета.

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