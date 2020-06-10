В Карелии проводят учения с пусками ракет

Экипажи Су-35С Ленинградской армии ЗВО выполнят пуски ракет по воздушным целям на учении в Карелии, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На аэродроме Петрозаводск началось лётно-тактическое учение с экипажами многоцелевых истребителей.

"На авиационном полигоне Ладога пилоты проведут пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям, имитирующим самолёты и ракеты. Также лётчики отработают парный и групповой пилотаж в дневное и ночное время на минимальных и максимальных высотах", – сообщается на сайте Минобороны РФ.

Проведение полётов отслеживают боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", имитирующие противника. Зенитчики отрабатывают перехват целей и электронные пуски ракет.

В лётно-тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих.