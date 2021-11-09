В Карелии рабочий задохнулся в вагончике на лесной делянке

В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела по факту гибели работника на лесозаготовительном предприятии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, генеральный директор лесозаготовительного предприятия допустила эксплуатацию системы неисправного газового оборудования в прицепном вагоне, в котором проживали рабочие. Допущенные нарушения привели к тому, что 4 декабря прошлого года один из работников, находясь в вагончике, отравился газом и умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека — предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее рабочий погиб на площади Кирова в Петрозаводске при электромонтажных работах.