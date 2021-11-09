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В Карелии рабочий задохнулся в вагончике на лесной делянке

Новости. Криминал
16:49, 09 Ноября 2021
фото: © «Новгородский строитель»

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В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела по факту гибели работника на лесозаготовительном предприятии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, генеральный директор лесозаготовительного предприятия допустила эксплуатацию системы неисправного газового оборудования в прицепном вагоне, в котором проживали рабочие. Допущенные нарушения привели к тому, что 4 декабря прошлого года один из работников, находясь в вагончике, отравился газом и умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека — предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее рабочий погиб на площади Кирова в Петрозаводске при электромонтажных работах.

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Комментарии

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ото
2021-11-09 17:11:37
Никто не знает пили они или нет. Эта версия выгодна следствию - работать не надо.
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