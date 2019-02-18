10:15, 18 Февраля 2019
В Карелии работники бывшего предприятия "Семейного капитала" три года сидят без зарплаты
Новости по теме
Загрузка...
Долги по зарплате перед работниками агрофирмы "Тукса", принадлежавшей скандально известной петербургской фирме "Семейный капитал", сократились до 11,2 млн. рублей.
Об этом сообщил конкурсный управляющий агрофирмы Дмитрий Наталкин на встрече с министром сельского хозяйства Карелии Владимиром Лабиновым. Задолженность по зарплате перед работниками начала копиться в 2016 году. Тогда в деревне Тукса проходили митинги работников предприятия.
В августе 2018 года долг достиг 12,6 млн. рублей. После признания агрофирмы банкротом в мае 2018 года эта сумма начала сокращаться за счет продажи имущества предприятия. На сегодняшний день агрофирма имеет задолженность перед 265 бывшими работниками.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
11.02.2019, 11:36
12.02.2019, 13:57
12.02.2019, 12:09
11.02.2019, 16:45
14.02.2019, 10:33
12.02.2019, 09:50
Аналитика
Сегодня 10:55
Политкухня
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Сегодня 09:35
15.02.2019 10:09
14.02.2019 10:42
14.02.2019 10:33
Чтиво
Сегодня 11:43
Личное мнение
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
Медиа
17.02.2019 08:33
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии