В Карелии работники бывшего предприятия "Семейного капитала" три года сидят без зарплаты

Долги по зарплате перед работниками агрофирмы "Тукса", принадлежавшей скандально известной петербургской фирме "Семейный капитал", сократились до 11,2 млн. рублей.

Об этом сообщил конкурсный управляющий агрофирмы Дмитрий Наталкин на встрече с министром сельского хозяйства Карелии Владимиром Лабиновым. Задолженность по зарплате перед работниками начала копиться в 2016 году. Тогда в деревне Тукса проходили митинги работников предприятия.

В августе 2018 года долг достиг 12,6 млн. рублей. После признания агрофирмы банкротом в мае 2018 года эта сумма начала сокращаться за счет продажи имущества предприятия. На сегодняшний день агрофирма имеет задолженность перед 265 бывшими работниками.

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