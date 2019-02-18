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Новости. Общество
10:15, 18 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Карелии работники бывшего предприятия "Семейного капитала" три года сидят без зарплаты

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Долги по зарплате перед работниками агрофирмы "Тукса", принадлежавшей скандально известной петербургской фирме "Семейный капитал", сократились до 11,2 млн. рублей.

Об этом сообщил конкурсный управляющий агрофирмы Дмитрий Наталкин на встрече с министром сельского хозяйства Карелии Владимиром Лабиновым. Задолженность по зарплате перед работниками начала копиться в 2016 году. Тогда в деревне Тукса проходили митинги работников предприятия.

В августе 2018 года долг достиг 12,6 млн. рублей. После признания агрофирмы банкротом в мае 2018 года эта сумма начала сокращаться за счет продажи имущества предприятия. На сегодняшний день агрофирма имеет задолженность перед 265 бывшими работниками.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

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zanoza
2019-02-18 11:29:06
Сплошные банкротсва крупных фирм! Неужели нельзя спасти такие предприятия! Только о своей выгоде пекутся , а не о регионе. На подходе рейдерское разорение Кареллеспрома. Навели порядочек, нечего сказать!
Беня
2019-02-18 10:55:56
Я думаю вместо зряплаты туда надо продавать входные билеты. Если зряплаты 3 года нет, а они все ходят на работу, то понятно шо не просто так. Шо то там, однозначно, есть :)
Я бы за 3 года уже сдох...
Сеня
2019-02-18 10:33:36
И ничего , все молчат , и Глава РК и журналист Кузнецов . Всё у нас в Карелии прекрасно :)
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