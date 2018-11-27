В Карелии работу в основном ищут люди с детьми

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди жителей регионов России, ищущих работу, и выяснила, что Карелия лидирует по числу соискателей, имеющих детей.

Согласно результатам исследования, детей имеют 73% жителей Карелии, разместивших свои резюме на портале HeadHunter, которая занимается побором кадров.

Это самый высокий показатель среди регионов России, за исключением Курской области – там детей имеют 78% соискателей. В целом по стране, дети есть лишь у каждого второго претендента на вакансии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".