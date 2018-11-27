В Карелии работу в основном ищут люди с детьми

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Служба исследований HeadHunter провела опрос среди жителей регионов России, ищущих работу, и выяснила, что Карелия лидирует по числу соискателей, имеющих детей.
Согласно результатам исследования, детей имеют 73% жителей Карелии, разместивших свои резюме на портале HeadHunter, которая занимается побором кадров.
Это самый высокий показатель среди регионов России, за исключением Курской области – там детей имеют 78% соискателей. В целом по стране, дети есть лишь у каждого второго претендента на вакансии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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