В Карелии раскурочившего автомобиль ревнивца нашли по кроссовкам

Житель Беломорска в ярко-желтых кроссовках повредил автомобиль соперника, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Беломорска с заявлением обратился местный житель – утром, выйдя во двор, он нашел свою машину сильно поврежденной.

Оперуполномоченные уголовного розыска разобрались в произошедшем и установили подозреваемого. Помогли в этом случайные свидетели преступления – они запомнили, что у злоумышленника была очень яркая обувь. Задержанный полицейскими 27-летний житель Беломорска был обладателем ярко-желтых кроссовок.

В ходе допроса молодой мужчина рассказал, что приревновал девушку и решил отыграться на автомобиле предполагаемого соперника. В состоянии алкогольного опьянения, он нашел его машину, взял камень и разбил стекла, повредил двери и лакокрасочное покрытие. Ущерб составил почти 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.