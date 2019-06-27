В Карелии раскурочившего автомобиль ревнивца нашли по кроссовкам

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Житель Беломорска в ярко-желтых кроссовках повредил автомобиль соперника, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции Беломорска с заявлением обратился местный житель – утром, выйдя во двор, он нашел свою машину сильно поврежденной.
Оперуполномоченные уголовного розыска разобрались в произошедшем и установили подозреваемого. Помогли в этом случайные свидетели преступления – они запомнили, что у злоумышленника была очень яркая обувь. Задержанный полицейскими 27-летний житель Беломорска был обладателем ярко-желтых кроссовок.
В ходе допроса молодой мужчина рассказал, что приревновал девушку и решил отыграться на автомобиле предполагаемого соперника. В состоянии алкогольного опьянения, он нашел его машину, взял камень и разбил стекла, повредил двери и лакокрасочное покрытие. Ущерб составил почти 140 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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