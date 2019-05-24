В Карелии растет число безработных

Численность зарегистрированных в службах занятости безработных в Карелии в первом квартале 2019 года выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

В органах государственной службы занятости на конец марта состояло на учёте 8635 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 7409 человек имели статус безработного, среди них 17,3% – молодёжь в возрасте 16-29 лет, 50,0% – женщины.

О вакансиях читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".